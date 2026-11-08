El mensaje de Nuria Roca a Alejandro Sanz tras descubrir que es un seguidor del programa: "Te amamos profundamente"

El artista subió una historia este sábado mostrando que estaba viendo desde Costa Rica el programa dirigido por Nuria Roca.

Nuria Roca tiene claro a quien dedicar el programa de este domingo de La Roca: a Alejandro Sanz. El programa se ha despertado este domingo con la historia del cantante en Instagram mostrando que estaba viendo desde Costa Rica el programa.

"Aquí viendo La Roca desde Costa Rica", ha publicado el artista. "Alejandro Sanz, te amamos profundamente", ha señalado la presentadora desde el plató.

A ese amor se ha sumado Pilar Vidal, que ha desvelado que tanto ella como Nuria Roca tuvieron como primer concierto uno del artista madrileño: "El primer concierto de mi vida fue en el año 1993, estadio del Levante, gira 'Viviendo deprisa'".

"No nos conocíamos, pero sabemos que estábamos ahí. Y yo fue la primera vez que vi una pancarta que ponía 'Queremos un hijo tuyo", ha apostillado la presentadora.

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