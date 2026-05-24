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Destaca su calidad como directores

Nuria Roca, tras el éxito de Los Javis en Cannes: "Aunque ya no sean pareja sentimental, que sigan siendo pareja profesional, por favor"

La presentadora espera que ambos tengan "mucho recorrido por separado y juntos", ya que, ha destacado "son dos súper talentos que están en estado de gracia". "Dirigen muy bien porque ves trabajos de gente que trabaja con otros directores y no brillan de la misma manera", ha expresado.

Nuria Roca sobre Los Javis

Nuria Roca ha reaccionado en La Roca al triunfo de Los Javis en Cannes, donde se llevaron el Premio a Mejor Dirección por 'La bola negra'. "Estuvieron acertados y emocionados, con un reconocimiento impresionante", ha destacado la presentadora, a lo que ha añadido: "Ahora, lo que yo creo que muchos de sus seguidores estamos pensando es que ya no son pareja sentimental, pero que, por favor, sigan siendo pareja profesional con mucho recorrido juntos y por separado, porque son dos súper talentos que están en estado de gracia".

En lo referente a aquellos que han expresado odio en redes sociales al respecto, Roca ha defendido que "no hay razones para odiar a nadie". "Háztelo mirar, porque a lo mejor en realidad te estás odiando a ti mismo", ha manifestado.

Además, Roca ha destacado el "olfato" de Los Javis para cazar talentos, como el del artista Guitarricadelafuente. "Saben lo que les puede funcionar, lo que les puede encajar, y yo creo que dirigen muy bien porque ves trabajos de gente que trabaja con otros directores que no brilla de la misma manera que cuando trabajan con Los Javis", ha concluido.

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