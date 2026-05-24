Nuria Roca, tras el éxito de Los Javis en Cannes: "Aunque ya no sean pareja sentimental, que sigan siendo pareja profesional, por favor"

La presentadora espera que ambos tengan "mucho recorrido por separado y juntos", ya que, ha destacado "son dos súper talentos que están en estado de gracia". "Dirigen muy bien porque ves trabajos de gente que trabaja con otros directores y no brillan de la misma manera", ha expresado.

Nuria Roca ha reaccionado en La Roca al triunfo de Los Javis en Cannes, donde se llevaron el Premio a Mejor Dirección por 'La bola negra'. "Estuvieron acertados y emocionados, con un reconocimiento impresionante", ha destacado la presentadora, a lo que ha añadido: "Ahora, lo que yo creo que muchos de sus seguidores estamos pensando es que ya no son pareja sentimental, pero que, por favor, sigan siendo pareja profesional con mucho recorrido juntos y por separado, porque son dos súper talentos que están en estado de gracia".

En lo referente a aquellos que han expresado odio en redes sociales al respecto, Roca ha defendido que "no hay razones para odiar a nadie". "Háztelo mirar, porque a lo mejor en realidad te estás odiando a ti mismo", ha manifestado.

Además, Roca ha destacado el "olfato" de Los Javis para cazar talentos, como el del artista Guitarricadelafuente. "Saben lo que les puede funcionar, lo que les puede encajar, y yo creo que dirigen muy bien porque ves trabajos de gente que trabaja con otros directores que no brilla de la misma manera que cuando trabajan con Los Javis", ha concluido.

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