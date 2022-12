Casablanca, una de las películas más famosas de todos los tiempos, cumple ochenta años y David Botello, colaborador de La Roca, celebra este acontecimiento hablándonos de algunas de sus curiosidades. ¿Sabías que en el film nunca se llega a pronunciar la frase 'tócala otra vez, Sam'? Lo que dice Humphrey Bogart es "tócala, si ella la ha aguantado, yo la aguantaré", asegura el periodista.

Botello nos sorprende con un dato que hasta ahora era desconocido para muchos. La cita célebre procede en realidad de otra película, 'Sueño de un seductor' de Woody Allen, que en inglés se titula 'Play It Again, Sam', una frase que David Botello tiene ciertas dificultades para pronunciar.

"Yo estoy viendo que Botello y Juan se pueden ir los dos a hablar inglés", bromea Nuria Roca. Pero al periodista aún le queda algo en inglés por decir: el título de la canción: 'As Time Goes By'.