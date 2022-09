Sara Ramos tiene una misión. La periodista quiere cuidar el 'Instagram' de Nuria Roca, y es que ha asegurado que ha descubierto el motivo por el que todavía no tiene diez millones de seguidores. "Creo que tienes madera de 'influencer' de las buenas", le ha indicado.

La colaboradora de 'La Roca' le ha confesado que, si todavía no ha logrado alcanzar ese número es porque "no sigue las tendencias", algo que quiere que cambie. "Es porque no tienes baby bangs, el flequillo del otoño", le ha indicado.

Una tendencia a la que ya ha sucumbido Blanca Suárez y a la que espera que se una Nuria Roca. Por este motivo, no ha dudado en enseñarle cómo le quedaría este cambio de 'look', dejando completamente sorprendida a su compañera, que ha confesado no estar del todo convencida. "¡Podéis quitar la imagen! ¿Qué foto es esta?", ha preguntado al verse.