Nuria Roca pide a Juan del Va en el plató de La Roca que no se empiece a poner nervioso porque en el programa hablarán del club de los ofendidos. "Vamos a parar ya con esto, ¿puedo ponerme un poco serio?", pide el escritor a la presentadora, a la que afirma que si alguien se ha ofendido "es problema suyo".

Pero desde el plató defienden el club de los ofendidos. "Juan, se te va la lengua muy fácil y nosotros tenemos que dar la oportunidad a esa gente que tú ofendes en este programa", destaca Berni Barrachina mientras que Nuria Roca le advierte que le van a poner "la carita 'colorá'". "Lo que no podéis hacer es no dejarme hablar como el otro día, si alguien va a meterse conmigo tendré que defenderme", afirma rotundo Juan del Val, a lo que Nuria Roca responde con un 'dardo': "Si no te importa, cuando el programa se llame 'Del Val' decides tú".