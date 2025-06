Pilar Vidal explica en qué situación se encuentra Isabel Pantoja tras aparecer en la lista de morosos con Hacienda

Como cada año, Hacienda ha hecho pública la lista de morosos con una deuda superior a los 600.000 euros a cierre de 2024. En esta ocasión, una de las sorpresas ha sido la incorporación de Isabel Pantoja, que figura en el listado con una deuda de un millón de euros, según se publicó el pasado viernes.

Desde el plató de La Roca, Pilar Vidal ha explicado cuál es la situación económica actual de la tonadillera. "Pantoja ya estaba en la lista", ha recordado la periodista, aclarando que no es la primera vez que aparece en este registro.

"De la Pantoja hemos dicho hasta ahora que debía cuatro millones de euros, no uno… no ha rebajado. Cuando tú haces un pacto con Hacienda de X dinero, tú ya no sales en la lista de morosos", ha explicado Vidal.

Además, la colaboradora ha señalado que estos problemas fiscales habrían afectado directamente a los proyectos profesionales de la cantante. "No ha podido firmar el contrato con la productora por un problema fiscal", ha revelado, en referencia a la serie sobre su vida que finalmente fue cancelada.

Vidal también ha apuntado que Isabel Pantoja suele intentar saldar sus deudas con Hacienda a través de la venta de propiedades, aunque a última hora termina echándose atrás. "Lleva haciendo tantas cosas por saldar y no saldamos", ha dicho, para rematar con una reflexión directa sobre la actitud de la artista: "Le da exactamente igual" salir o no en la lista de morosos.