Nuria Roca arranca La Roca de pie desde el centro del plató dando la bienvenida a los espectadores. "Vosotros murmurad por ahí detrás", señala la presentadora a sus colaboradores, que permanecen tras ella sentados detrás de la mesa. Y es que sus compañeros deciden confesarle algo que han visto mientras Nuria Roca estaba hablando a cámara. "Te lo tengo que decir, Nuria", destaca Berni Barrachina, que afirma que querían mantener el secreto pero, finalmente, se lo van a decir: "La sinceridad por delante, el que dice la verdad no ofende nunca".

Por su parte, su marido, Juan del Val, afirma que no se lo querían decir para no causarle inseguridad durante el programa. Pero, ¿qué ocurre? "Te has manchado la blusa", confiesa Berni Barrachina, que le enseña la macha a Nuria Roca. Sin embargo, la propia presentadora desvela más detalles de su look que hacen que vaya "hecha un cuadro todo el programa". Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.