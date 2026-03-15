"Nos ha costado unos 16.000 euros viajar de Kuala Lumpur a España": habla una familia atrapada en Malasia tras la guerra

Una familia compuesta por ocho miembros lleva 15 días esperando para poder volver a casa. Al final, se han visto obligados a pagar una cantidad desorbitada para viajar a España.

Azucena y su familia, compuesta por ocho personas, de las que dos son menores, llevan 15 días esperando para poder volver a casa. Para conseguir unos billetes de vuelta desde Kuala Lumpur a España, han tenido que pagar una cantidad desorbitada: 16.000 euros.

"Todavía estamos con el miedo en el cuerpo de que el vuelo salga o no. Nosotros hasta que no estemos en Europa o en nuestra ciudad, Madrid o Málaga, no las tenemos todas con nosotros", expresaron a La Roca.

Afortunadamente, están volviendo a España, aunque han tenido que hacer escala en Estambul. De ahí el precio de los billetes, porque pasaba por Turquía, que es una de las rutas donde no está cerrado el espacio aéreo,

"Ha habido algunos consulados y algunas embajadas que me dicen los españoles que lo han hecho muy bien y que les han ayudado a buscar esa facilidad para regresar. Otros se quejan de que el consulado les ha dicho que se busquen la vida, que se compren los billetes y que pidan dinero a su familia", ha señalado el periodista de La Roca Rafa Rodrigo.

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