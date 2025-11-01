Ya es Navidad para Gwyneth Paltrow: así es la curiosa lista de regalos de la actriz

La lista incluye cosas tan curiosas como seis metros de cuerda francesa o un "kit de aceites sensuales y bombones de setas con toques de extractos botánicos".

Ya se acerca la Navidad y ha llegado el momento, como todos los años, de la lista de regalos de Gwyneth Paltrow, quien tiene una empresa de estilo de vida que se llama 'Goop' y vende "cosas carísimas para gente que gasta muchísimo dinero en cosas y todos los años saca una lista de regalos, que es como la lista de regalos de los chavales jóvenes para la gente más adulta", ha destacado Nacho García, tras lo que ha recordado que en años anteriores, había cosas en la como "una silla sexual por 34.000 dólares, una pata de jamón por 350 dólares o un dildo de oro de 24 quilates por 15.000 dólares".

En lo referente a la lista de este año, esta incluye "muchas cosas para alargar la vida, que es lo que les gusta ahora a los ricos", como "un programa de mejora cerebral y potenciación cognitiva en Tailandia de 7.000 dólares, un programa de longevidad en los Alpes bávaros de 2.900 dólares y un programa de regeneración de tejidos en Italia por 4.500 dólares".

Además, en la lista también hay una sauna portátil con luz infrarroja de 99 dólares y un tapete de cuerpo completo de luz infrarroja". También hay regalos por menos de 100 dólares, como "un kit de aceites sensuales y bombones de setas con toques de extractos botánicos". El papel incluye un calendario de adviento que cuesta 1.200 dólares, seis metros de cuerda negra francesa.

