Benjamín Prado, sobre Abascal y la crisis de Ceuta: "Si las lecciones sobre derechos humanos nos las tiene que dar él, estamos listos"

El periodista ha dicho en La Roca que parece que "nos olvidamos" de que los migrantes "son personas y nos olvidamos que han muerto 140".

La crisis migratoria de Ceuta continúa en el centro del debate político semanas después de la entrada masiva de personas migrantes los días 30 y 31 de julio. En este contexto, Benjamín Prado ha analizado en La Roca el discurso político en torno a la llegada de migrantes y ha cuestionado las posiciones de Santiago Abascal y Vox sobre la situación.

El periodista ha comenzado su intervención cargando contra el discurso del líder de Vox y, en particular, contra sus declaraciones sobre cómo impedir nuevas entradas. "Si las lecciones sobre derechos humanos nos las tiene que dar Santiago Abascal. Estamos listos", ha ironizado. "Entre otras estupideces que ha dicho es que había que lanzarles a cañonazos para evitar que llegaran a llegar a nuestro país", añade.

"Ahora todos sacan el 'traicionómetro'. Cada uno dice quién es el traidor a la patria más grande y realmente lo que hay que preguntarse es si es posible estar, como parece estar el señor Abascal, siguiendo el discurso de Trump, que es el gran alentador de todo esto y el que aplaude más fuerte lo que está pasando en Ceuta, porque su función en la política internacional es desestabilizar Europa todo lo que pueda de acuerdo con su amigo Putin", explica el experto.

Así, Prado recuerda que los migrantes "son personas": "Es que nos olvidamos que son personas y nos olvidamos que han muerto 140", ha afirmado. El escritor ha relacionado además la migración procedente de Marruecos con la situación económica del país y ha comparado el fenómeno con los movimientos migratorios de personas de otros países europeos.

"Yo no veo suizos huyendo a Austria. Veo marroquíes huyendo, africanos huyendo a Europa porque buscan un mundo mejor", ha señalado.

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