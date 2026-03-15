Tania Sánchez: "El que vota a Vox tiene que saber que al partido no le interesa lo que suceda en Castilla y León"

La analista ha afirmado que Vox "toma decisiones que tienen que ver exclusivamente con la estrategia electoral de Santiago Abascal y sus objetivos de llegar a La Moncloa".

Tania Sánchez ha afirmado en La Roca que "todo el mundo es libre de apoyar al partido que quiera", pero ha señalado que "el electorado de Vox debe saber que es un partido que, se presente donde se presente, solo tiene un interés, que pasa por la estrategia de Vox central, y que no le interesa ni lo que suceda en Castilla y León o Extremadura".

"Ellos toman decisiones que tienen que ver exclusivamente con la estrategia electoral de Santiago Abascal y sus objetivos de llegar a La Moncloa. No hay más", ha asegurado la analista, tras lo que ha descartado que esto suceda con el PSOE o el PP.

"Creo que es más que evidente que muchas decisiones de las que toman líderes locales no tienen el beneplácito de la central", ha declarado, a lo que ha añadido: "Otra cosa es que luego llegue la central y se los cargue; con eso estamos de acuerdo en que Ferraz tiene más capacidad de asesinato que Génova, que le pasa lo que le pasa a los 'Mazones' de la vida, y no es capaz ni de hacerlo dimitir a tiempo".

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