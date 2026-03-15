Joaquim Bosch ve "bastante improbable" una sanción jurídica internacional a Trump por sus acciones en Irán

El magistrado ha explicado que la Corte Penal Internacional solo puede actuar sobre países que hayan ratificado el estatuto de Roma, situación que no se da ni con Estados Unidos ni con Irán.

Donald Trump ha iniciado una operación militar, conjuntamente con Israel, contra Irán. Muchos comienzan a acusar al presidente estadounidense de cometer un crimen de guerra y piden una sanción internacional, pero el magistrado Joaquim Bosch ha explicado que la Corte Penal Internacional no puede imponerle una pena.

"Desde una perspectiva jurídica es muy difícil que pueda aplicarse. La Corte Penal Internacional tiene una configuración que únicamente puede actuar en los puestos en que los países afectados hayan ratificado el estatuto de Roma. Y no es que Estados Unidos no lo ha ratificado, es que Irán tampoco", ha explicado en La Roca.

Por ello, ha considerado "bastante improbable" que sus acciones contra Irán tengan "alguna consecuencia de tipo jurídico".

"Trump dice que exporta al mundo la democracia y los derechos humanos. Luego resulta que no llegan, pero siempre acaba encontrando petróleo", ha concluido el magistrado.

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