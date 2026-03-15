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Reflexión en La Roca

Ferreras: "El ascenso de Vox está imparable en Castilla y León; hasta ahora no le ha afectado demasiado sus crisis interna"

El presentador de Al Rojo Vivo ha destacado que el partido está "en la 'gran purga' de los fundadores de Vox" y que ha "vivido unas semanas de convulsión", pero cree que esto todavía "no le ha afectado demasiado".

Ferreras en La Roca

Antonio García Ferreras ha hablado en La Roca de las elecciones de Castilla y León y ha destacado que el partido "está muy fuerte" en la comunidad. "Su barrera psicológica es llegar al 20%, que sería un resultado para ellos extraordinario, pero no están tan lejos. Mientras, el PP sueña con subir un escaño. Un solo escaño de subida del PP sería un triunfo importante para ellos", ha expresado.

En este sentido, el presentador de Al Rojo Vivo ha subrayado que "el ascenso de Vox está siendo imparable". "Vamos a ver qué ocurre, porque también en estas elecciones hemos vivido unas semanas de convulsión para Vox. Es verdad que hasta ahora no le ha afectado demasiado su crisis interna, pero ha estallado todo. Es que están en la 'gran purga' de los fundadores de Vox y vamos a ver si eso tiene o no repercusiones en estas elecciones", ha manifestado.

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