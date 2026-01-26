Ahora

El ex fiscal general, condenado

El Supremo ordena ejecutar la sentencia que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación como fiscal general

Los detalles El auto ordena que García Ortiz abone los 7.200 euros que tiene que pagar en concepto de multa y los 10.000 euros con que tiene que indemnizar a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida este jueves del Tribunal Supremo.El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida este jueves del Tribunal Supremo.EFE / J.J. Guillén

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ordena la ejecución de la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

El auto ordena que García Ortiz abone los 7.200 euros que tiene que pagar en concepto de multa y los 10.000 euros con que tiene que indemnizar a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

La defensa de González Amador también ha presentado un recurso de reposición ante la Fiscalía General del Estado y la Inspección para que la fiscal general, Teresa Peramato, rectifique su decisión y expulse de la carrera fiscal a García Ortiz. El recurso destaca que Alberto González Amador reclama "la pérdida de la condición" de fiscal de García Ortiz en virtud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La Sala da diez días a García Ortiz para que plantee alegaciones si lo considera oportuno.

Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Caos total en Rodalies: suspendido el servicio dos veces en una hora por una incidencia en el centro de control de Adif
  2. Adif confirma a laSexta que el carril que colapsa es de 2023 y que está unido a un tramo original de 1992
  3. Minneapolis estalla por el asesinato de Alex Pretti mientras Trump alaba el "fenomenal trabajo" de ICE
  4. Mur, exalto cargo de Ayuso, declara como imputado por los 'protocolos de la vergüenza': es la quinta vez que le citan
  5. La borrasca Joseph llega a España con fuertes lluvias: alerta roja en Pontevedra y decenas de carreteras cortadas
  6. Alba Flores habla de su familia, el franquismo, el racismo y Antonio Flores: "Necesito darme el permiso de vivir más que mi padre"