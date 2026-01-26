El Supremo ordena ejecutar la sentencia que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación como fiscal general

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida este jueves del Tribunal Supremo.

Los detalles El auto ordena que García Ortiz abone los 7.200 euros que tiene que pagar en concepto de multa y los 10.000 euros con que tiene que indemnizar a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ordena la ejecución de la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

La defensa de González Amador también ha presentado un recurso de reposición ante la Fiscalía General del Estado y la Inspección para que la fiscal general, Teresa Peramato, rectifique su decisión y expulse de la carrera fiscal a García Ortiz. El recurso destaca que Alberto González Amador reclama "la pérdida de la condición" de fiscal de García Ortiz en virtud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La Sala da diez días a García Ortiz para que plantee alegaciones si lo considera oportuno.

