Joaquim Bosch, sobre Adamuz: "Para imputar a alguien, se tiene que demostrar que algún cargo tenía información y no actuó"

El magistrado ha afirmado que "hay que asumir que tenemos un problema en la gestión del sistema ferroviario". "Solo hay que ver en la Alta Velocidad los niveles de siniestralidad comparados con otros países", ha expresado.

El magistrado Joaquim Bosch ha explicado en La Roca que "para que haya responsabilidad de tipo penal en un accidente como el de Adamuz, no basta con saber que se tenía que haber hecho algo sobre la vía y que no se hizo". "Para que se pueda acusar o imputar a alguien en el plano penal, se tiene que demostrar que algún cargo de Adif o el Ministerio tenía la información de que algo estaba pasando y que pudiendo resolver el problema, de manera negligente no actuó", ha subrayado.

En este sentido, el juez ha defendido que "hay que asumir que tenemos un problema en la gestión del sistema ferroviario". "Solo hay que ver en la Alta Velocidad nuestros niveles de siniestralidad comparados con otros países", ha subrayado Bosch, a lo que ha añadido que "en su sistema en su conjunto, solo con echar una ojeada a los Rodalies en Cataluña, es evidente que hay mucho que mejorar". Sin embargo, Bosch ha señalado que "esto es una cuestión más de qué respuesta política damos a estos problemas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.