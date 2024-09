Lorena Castell se confiesa por completo sobre el amor ante la pregunta que le ha lanzado la colaboradora de La Roca, Laura Arribas. La presentadora y colaboradora de televisión catalana se muestra "totalmente a favor" de las relaciones abiertas. "Cuando la gente me dice que tiene una relación abierta me parece muy guay", admite, y deja una reflexión: "es una manera de entender el amor evolucionado, porque nos han enseñado que hay que tener una monogamia y la gente, a los 10 años... pasan 'cositas'".

La colaboradora le pregunta si ha estado alguna vez en una relación abierta y Castell no duda en responder con su particular toque de humor. "No he podido probarlo porque nunca he pasado de los tres años, pero lo probaría", bromea la presentadora.

Además de charlar con Lorena Castell, Laura Rivas ha aprovechado para conocer también la opinión de varios famosos más, Agustín Jiménez, Susi Caramelo y Álex O'Dogherty, entre otros. El actor y humorista Agustín Jiménez se muestra "en contra" porque "nunca te enteras". Para Álex O'Dogherty lo importante es "negociar bien las bases", pero se muestra a favor de las relaciones abiertas: "en realidad todo el mundo quiere tener una relación abierta para él, pero no para su pareja". Por su parte, Susi Caramelo lo tiene muy claro: está a favor de que los demás abran sus relaciones para que ella pueda "meter pico".