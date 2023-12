Juan del Val acude a La Roca para presentar su última novela, 'Bocabesada'. El escritor es entrevistado por sus compañeros, que quieren saber qué tiene en común con el protagonista del libro, un escritor y colaborador de televisión que deja todo por Whatsapp y se marcha a Nueva York.

Sin embargo, la pregunta más impactante es la formulada por Berni Barrachina: "¿Has escrito alguna escena de sexo inspirándote en momentos íntimos con Nuria?". "Evidentemente, sí", responde sin titubear.

Nuria Roca, no obstante, no está de acuerdo con la formulación ya que cree que la pregunta idónea sería: "¿Has escrito alguna escena de sexo inspirándote en momentos en los que yo no estaba?". Tras los momentos de risas, Del Val hace la siguiente revelación: "Hay alguna -parte- concreta que está muy inspirada en algo con Nuria".