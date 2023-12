"Muy bien no te cae el presidente", le ha espetado Nuria Roca a Juan del Val durante una entrevista con motivo de la presentación de su última novela, 'Bocabesada'. "No. A mí Pedro Sánchez me cae mal", ha reconocido el escritor.

"Como ser humano yo no lo conozco personalmente, pero a través de lo que veo, que puede haber algo de prejuicio, aunque no lo creo, es una persona que tiene cosas que yo detesto en las personas", ha agregado Del Val, quien ha destacado el "victimismo" de Sánchez.

"Es llorica. Si eres presidente del Gobierno, ¿cómo no te van a criticar?", ha reflexionado Del Val, quien también ha calificado al presidente del Ejecutivo como un "truquero". "Tiene algo que me desespera en un político: no tiene ideología", ha ahondado. Pese a todo, el escritor ha reconocido que, en su opinión, llevó a cabo acciones "respecto a la política social que fueron interesantes en la primera legislatura".