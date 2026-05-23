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"Se confunde"

Juan del Val señala que "Hacienda extorsiona" y apunta a sus "métodos"

El escritor ha dicho en 'La Roca' que pensar de esa manera se confunde con "no querer pagar impuestos": "Por supuesto que hay que pagarlos para tener servicios públicos buenos".

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La aclamada cantante Shakira ha ganado la batalla a Hacienda, tal y como se ha conocido esta semana. La artista colombiana ha podido acreditar que su estancia continuada en España, en 2011, no alcanza los días que le obligan a tributar en este país, un tema que se ha analizado en el plató de La Roca.

El escritor Juan del Val ha expresado este sábado en el programa que tiene una opinión muy clara y es que "Hacienda extorsiona": "Eso se confunde con que si opinas eso es que no quieres pagar impuestos".

"Por supuesto que hay que pagar impuestos, muchos, para tener servicios públicos buenos", añade el también guionista. A lo que añade que "el que más tiene" es el que "más tiene que pagar". Otra cosa, señala, "son los métodos de Hacienda".

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