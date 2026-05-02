Esta es la raza de perro más lista (y no es el pastor alemán ni el labrador)

El biólogo Ricardo Moure ha revelado en La Roca que el Border Collie es la raza de perro más lista,c confirmando así que no todos los perros son igual de listos.

Ricardo Moure ha confesado en La Roca que "aunque esté feo" decirlo, es cierto que hay razas perros más listas que otras. "El perro más tonto lo he estado buscando y no sé decir, pero el más listo está claro y hay un montón de estudios al respecto, y es el Border Collie", ha señalado.

Tras ello, Juan del Val ha expresado que los perros "que ayudan a los ciegos" le parecen "increíbles". "Los perros que ayudan a personas con discapacidad siempre tienen que ser perros que tengan unas aptitudes muy concretas y por eso suele cogerse los a labradores o a los pastores alemanes. Tienen que ser listos y, además, tener mucha empatía y conocer muchas cosas", ha indicado Moure.

Además, el biólogo ha contado que la cara de pena que ponen los perros es por "un músculo que tienen encima de las cejas que ha aparecido en su evolución de lobos a perros". "Los lobos no lo tienen y aparecieron a lo largo de esa evolución básicamente para darnos pena y conseguir más comida", ha explicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.