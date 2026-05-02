La clara advertencia de Carlos Cagigal por la "crisis mundial" del petróleo: "Nos va a costar recuperarnos entre 16 y 20 meses"

El experto en energía ha llamado a la calma por la situación de España en lo que al suministro se refiere pero afirma que algunos países asiáticos "ya no tienen gasolina en sus estaciones de servicio".

Carlos Cagigal ha estado en La Roca para hablar, entre otras cosas, de la crisis en el suministro de petróleo que hay en el mundo. Que existe desde que Israel y EEUU decidieron atacar Irán el 28 de febrero y que provocó que los persas cerrasen el estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% del crudo. "En la UE y en Estados Unidos lo vamos a poder absorber, pero en Asia hay países que no tienen gasolina en sus estaciones de servicio", ha dicho.

"La crisis a nivel mundial va a ser importante. Nos va a costar entre 16 y 20 meses recuperarnos", ha expuesto, poniendo el foco en el "retraso de 60 días" que hay en un suministro que ya se está redistribuyendo por otras vías.

Unas por las que ya pasa el 70% del crudo que iba por Ormuz: "Arabia Saudí con su oleoducto ya lo saca por Suez, al igual que Irak. Kuwait puede derivar todo a los Emiratos Árabes Unidos".

"Según las reservas que se tengan de petróleo de puede estar unos 90 días. En Europa hemos estado hablando de tres o de cuatro meses en los suministros. España, a nivel directo, recibe un 2% de Irak que se puede suplir con Nigeria, EEUU o Brasil", ha explicado.

Y es que ha llamado a la calma con España: "Al igual que hemos hablado de un déficit histórico por ser una isla energética esto ha servido que no solo tenemos nuestro suministro garantizado sino que vamos a tener que ayudar a otros socios europeos. Podemos hacerlo".

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