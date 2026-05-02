El abogado Manuel Hernández, sobre la vivienda: "El parque de alquiler está muy limitado porque hay incertidumbre en los propietarios"

Hernández ha expresado que "el procedimiento de desahucio por precario es una tortura y se tarda muchísimo" y que los "'inquiokupas', que termino el contrato de alquiler y no me voy, es un procedimiento que es muy tortuoso".

El abogado Manuel Hernández ha reflexionado en La Roca sobre el problema de la vivienda y ha señalado que "hay como dos caras, la de los inquilinos y la de los propietarios". "El problema que hay en la vivienda es que en España, según mi criterio profesional, no hay un parque de alquiler consistente, es decir, que el parque de alquiler está muy limitado y habría que preguntarse por qué es así", ha señalado.

Así, el abogado ha subrayado que desde su "punto de vista profesional es porque hay una incertidumbre jurídica en los propietarios a la hora de poner su vivienda en alquiler". "A golpe de decreto ley resolver las cosas a veces es muy complicado", ha opinado, al tiempo que ha afirmado que "el procedimiento de desahucio por precario es una tortura y se tarda muchísimo".

"Y los 'inquiokupas', que es algo que se ha puesto muy de moda, es decir, termino el contrato de alquiler y sigo en la vivienda, no me voy, es un procedimiento que es muy tortuoso y que, además, es susceptible de recurso en la Audiencia Provincial", ha lamentado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.