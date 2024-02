Juan del Val habló en La Roca de los motivos por los que el torero Juan Ortega dio plantón a su novia, Carmen Otte, a escasas horas de que se celebrase su boda. Y, es que, tras dos meses de especulaciones, el diestro ha roto su silencio y ha explicado qué pasó aquel día que le llevó a tomar esa decisión en el último momento.

"La boda de Juan Ortega no hubiera tenido una enorme trascendencia si se hubiese producido con normalidad", opinó el colaborador de La Roca, que criticó a su amigo porque "los plazos fueron completamente desafortunados". "Quien sabe de esa lucha son ellos dos. No es algo que pase de repente·, comentó Juan del Val, que explicó al resto de colaboradores que "todo el mundo sabía que aquello iba...".

Es por eso que Juan del Val también desmintió que fuera a haber una posible reconciliación entre ellos dos: "Es una historia que se ha acabado", se mostró contundente. "A mí me hacen esto a las puertas de la boda y no me vuelven a ver en la vida", reconoció Marta Critikian.