El torero Juan Ortega, después de que el 2 de diciembre se convirtiese en un 'novio a la fuga' al plantar a su prometida Carmen Otte horas antes de su boda, ha roto su silencio sobre los sucedido. Ya lo había adelantado Juan del Val, amigo Ortega, en el programa de La Roca el pasado fin de semana y ya se conoce la versión del protagonista del 'culebrón'.

Los invitados se encontraban en Jerez de la Frontera preparándose para la boda y ante la sorpresa de todos, el torero cambió de opinión y decidió no unirse en matrimonio con Carmen Otte, mujer con la que había mantenido un noviazgo durante más de una década. La noticia supuso un revuelo mediático y a lo largo de los dos últimos meses han saltado rumores y especulaciones sobre la decisión tomada por Ortega.

El personaje público había estado alejado de las cámaras tras el inesperado acontecimiento, pero este miércoles se ha abierto en canal en una entrevista del programa de radio Herrera en COPE en la que pide perdón por el momento en el que tomó la decisión, pero deja claro que había sido una idea que venía madurando.

“Venía arrastrando unas dudas que no fui capaz de resolver. Asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en que la tomé”, ha señalado el torero en directo sobre la decisión en una Charla con Herrera en la que no hubo ningún tipo de veto o censura. En este sentido, aclara que no hubo terceras personas involucradas en la decisión tomada recalcando, "el único responsable soy yo". Sobre Carmen ha hablado maravillas y la califica de una "mujer díez" y ha dedicado palabras de agradecimiento

Durante la entrevista también se ha pronunciado sobre el momento en el que le comunicó a su prometida que finalmente se echaba para atrás, calificándola de una "conversación dura". Además, aclara que en ese instante "lo de menos era la boda, lo que importa es que se termina una relación con una persona a la que quieres".

A pesar de que el 'maestro' no se esperaba semejante huracán mediático a raíz de su toma de decisión, asume las consecuencias. Sin embargo, ha aprovechado el impase para pedir respeto e intimidad para su ex novia y su familia. "Pero sí me gustaría que tanto Carmen como su familia que los dejasen tranquilos", ha señalado.

Sobre Carmen ha hablado maravillas, calificándola de una "mujer diez" y ha dedicado palabras de agradecimiento a su familia. En torero también ha hablado sobre la relación que mantienen ambos. "Seguimos manteniendo mucho cariño, mucho respeto y los dos tenemos mucha paz porque ha sido algo por lo que hemos peleado mucho, hemos luchado y las cosas no han salido para adelante", señaló.

Herrera también ha preguntado al torero si volvería a mantener una relación romántica con su ex prometida y el joven sevillano ha declarado que no puede responder, asegurando, "Lo que sé es que a Carmen la quiero mucho y que por nada en el mundo volvería a hacerle daño"