El torero Juan Ortega rompió su silencio la pasada semana en una entrevista que concedió a Carlos Herrera, en la que explicó los motivos por los que había decidido plantar a su novia, Carmen Otte, a escasas horas de darse el 'sí, quiero'. Pero después de estas palabras hubo reacción del entorno de Carmen Otte, "como no podía ser de otra manera", tal y como expresó Laura en La Roca.

"Dicen que están muy bien las disculpas públicas, que ha sido elegante al no entrar en ciertos terrenos, pero a Carmen no le valen", explicó la colaboradora. Unas palabras con las que Berni Barrachina no pudo mostrarse más de acuerdo: "Está muy bien que pida disculpas, pero no vale con eso".

"¡Venga hombre!", reaccionó, por su parte, Juan del Val, que no cree en la veracidad de la fuente, y reflexionó sobre "qué debería haber hecho" si no el torero: "¿pedirlas o no pedirlas?". "La decisión trae unas consecuencias y esas consecuencias traen un duelo para ser superadas, que es por donde está transitando ahora Carmen Otte", le explicó Nuria Roca, tal y como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.