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Los amoríos de Vidal

Nuria Roca pregunta a Pilar Vidal si se ha 'microenamorado': "Uno me gustó, pero no acudí a la cita"

La colaboradora de La Roca vuelve a hablar del corazón y reconoce que ligó cuando fue a los eventos del papa León XVI. "Quedamos para la noche pero luego cambiaron los planes", señala ante las risas de sus compañeros.

Nuria Roca pregunta a Pilar Vidal si se ha 'microenamorado': "Uno me gustó, pero no acudí a la cita"

Pilar Vidales de corazón contento. La colaboradora de La Roca suele dar cuenta de los amoríos, reales o platónicos, que vive y este domingo no ha sido menos. Al comienzo del programa la periodista no ha dudado en reconocer que en los últimos días le había gustado alguien.

"¿Te has 'microenamorado'?", le pregunta Nuria Roca, a lo que Vidal responde que ha conocido a alguien durante las visitas y eventos del papa León XIV en Madrid. "Hay uno que me ha gustado, pero no acudí la cita", señala.

"Va tan sobrada que ella tiene citas y no acude", dice jocosa Roca. "Quedamos para la noche pero luego cambiaron los planes", cuenta Vidal, que finalmente señala que se fue a Tenerife en barco.

No es la primera vez que la periodista habla de hombres que le gustan. Ya en anteriores programas dejó clara su atracción por el ministro Félix Bolaños: "Tiene todo lo que me gusta en un hombre".

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