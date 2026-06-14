Javier García, bombero, sobre las ayudas de las Consejerías a los afectados por incendios: "Dejan mucho que desear"

"Yo a día de hoy entiendo que ellos, esta Consejería y el resto de la Consejerías, están más preocupados de conformar Gobierno que del día a día. Entonces lo habrán dejado en el cajón del olvido", opina el efectivo en La Roca.

En lo que llevamos de año, los incendios forestales han calcinado cuatro veces más hectáreas que en el mismo periodo en 2025. Javier García, bombero forestal en Castilla y León, ha analizado este domingo en La Roca la situación de estos fuegos y ha denunciado la falta de efectivos y el problema de las ayudas a afectados que lo perdieron todo hace tan solo un año.

Vecinos de esta comunidad sufrieron grandes pérdidas por las llamas, por las que obtuvieron ayudas. Ahora, meses después, han recibido una carta de parte de la Junta en la que se les exige su devolución.

"Hay un plazo para que ellos manden otra carta. ¿A dónde y cómo tengo que devolverlo? Dijeron que todo se iba a arreglar, que no sé cuántas cosas más... todo mentira", expresa un afectado.

Otra vecina se pregunta: "¿Ahora qué te queda? Ves que no mejora y que pasó lo que pasó el año pasado y aún así no ha cambiado nada". "Al día siguiente de las elecciones ya no hay ni España rural ni España vaciada", agrega una mujer.

"Yo a día de hoy entiendo que ellos, esta Consejería y el resto de la Consejerías, están más preocupados de conformar Gobierno que del día a día. Entonces lo habrán dejado en el cajón del olvido", opina Javier García.

En este caso, cree, "que la nueva consejera tomará nota y tomará medidas en relación a este asunto": "No puede ser. De lo que se promete a la realidad... pues deja mucho que desear". Así, dice que "si se invirtiera más en prevención que en extinción, nos iría mejor".

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