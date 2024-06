Las declaraciones del futbolista Kylian Mbappé para animar a los jóvenes a votar en las próximas elecciones francesas ha generado mucha controversia. A raíz de esto, Juan del Valha querido dar su opinión sobre lo que piensa sobre la libertad que tienen los famosos a la hora de opinar sobre política: "Nos estamos acostumbrando a que la gente no exprese su opinión por miedo. Tienen miedo a lo que mañana pueda pasar en Twitter", apunta, por lo que incita a "perder ese miedo" y hacerlo.

"Lo que ha dicho Mbappé ha sido: 'Animo a la gente joven a votar y a no votar a los extremos'. Me parece que no es una declaración revolucionara con la que no podríamos estar de acuerdo la mayor parte de la población", señala Juan del Val en este vídeo.

Por otro lado, habla del clasicismo del éxito a la hora de hablar de política entre los personajes famosos. "A la opinión de un actor se le da más importancia que a la de un futbolista", señala el colaborador de La Roca sobre estas líneas.