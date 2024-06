Juan del Val lo tiene claro a la hora de hablar sobre aquellas personas que en un acto desesperado por la muerte de su perro o gato han tomado la decisión de clonarlos.

El colaborador ve este acto como un retroceso: "Es no asumir la muerte. Me parece una frivolidad absoluta". Además, Juan del Val añade que es una cosa común entre los amantes de los animales. "Me parece que hay un trasfondo de alguna carencia psicológica importante", termina diciendo.

Por otro lado, el programa recuerda que el mandatario argentino, Javier Milei, sí que puso en práctica la clonación de su perro Conan. El animal falleció hace unos años y ahora el presidente argentino tiene cuatro mastines prácticamente idénticos a él.