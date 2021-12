El escritor y colaborador de La Roca Juan del Val ha sido entrevistado por Nuria Roca, conductora del programa y también su mujer. Durante su charla, la presentadora le ha preguntado por qué después de tantos años un día decidió empezar a exponerse más de cara al público.

Aunque considera que su popularidad aumentó cuando durante la pandemia en 'El Hormiguero' le propusieron salir en las tertulias, cuenta que hay un paso previo que tuvo lugar cuando la familia pasaba alguna "dificultad económica". "Hubo un momento en el que yo me preocupé y tomé una decisión que tenía que ver con intentar ganar más dinero, y decidí exponerme", ha contado el autor.

En este sentido, recuerda que tuvo la oportunidad de ir al reality de 'Supervivientes'. "Yo quería ir, porque creía que tenía la necesidad de ir. Al final aquello no cuajó porque no nos pusimos de acuerdo en la pasta, si no, hubiera ido", ha reconocido el colaborador.

Por otro lado, Juan del Val se ha mostrado totalmente sincero con Nuria Roca. ¿Le molesta cuando le dicen que es un mantenido? Puedes ver su respuesta en el vídeo que se incluye a continuación