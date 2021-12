Juan del Val siempre ha dicho que sabe encajar las críticas. Junto a Nuria Roca, el escritor reflexiona acerca de los comentarios que recibe, como los que le señalan por ser "un sobrado".

"Mis formas muchas veces son vehementes. Me considero una persona humilde, poco modesta, eso es verdad. Las críticas de alguien que me conoce y quiere me las tomo muy en serio", comenta Del Val, que asegura que lo que más le dicen es que es "un mantenido" de Roca.

"Hay un cierto desconocimiento. ¿Cómo me va a molestar que me digan que soy el marido de Nuria Roca, si soy el marido de Nuria Roca?", se pregunta, a lo que la presentadora incide en que ese comentario busca "desacreditarle".

"Si alguien dice que estoy en los medios por ser tu marido, yo creo que está equivocado. Tengo la certeza de que si no te hubiera encontrado, mi vida habría sido objetivamente peor, vital y profesionalmente. Ser 'el marido de Nuria Roca' me encanta", detalla.