¿Qué llevó a Juan del Val a decidirse a dar el salto a la televisión? En La Roca, explica que "no fue casualidad" y que todo viene de una decisión de Pablo Motos y Jorge Salvador en 'El Hormiguero'.

Sin embargo, habla de un "paso previo" a ese momento, el cual recuerda junto a Nuria Roca. "En las familias se pasan algunas dificultades económicas, por distintas cosas, y hubo un momento en el que yo me preocupé. Tomé una decisión para intentar ganar más dinero y decidí exponerme", confiesa.

Del Val, además, cuenta que tuvo la oportunidad de ir a 'Supervivientes', programa al que quería ir pero "no cuajó" al no ponerse de acuerdo en el aspecto económico. "Menos mal que no fui", añade, considerándolo un golpe de "buena suerte" viendo cómo le ha ido en los últimos años.