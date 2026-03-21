Juan del Val cuenta qué haría si se enterase de que su hijo hace un 'simpa': "Iría a pagar y luego a lo mejor me iba a escuchar fuertemente"

El escritor cree que irte de un restaurante sin pagar es "robar". Sin embargo, Nuria Roca no coincide del todo, ya que ha expresado que "tampoco estás asesinando a nadie por hacer un 'simpa' un día".

Juan del Val ha contado en La Roca cómo reaccionaría si se enterase de que su hijo, siendo mayor de edad, hiciese un 'simpa' en un restaurante. "Iría a pagar y luego a lo mejor mi hijo me iba a escuchar fuertemente", ha expresado el escritor, algo que también haría Nuria Roca, tal y como ha reconocido la propia presentadora.

Por su parte, Nacho García ha confesado que una vez se fue de una estación de tren sin pagar dos desayunos, y que volvió por la tarde para pagarlos. "Hay que hacer eso, porque todo lo demás es robar", ha defendido Del Val. Sin embargo, en esto parece que Roca no está tan de acuerdo, quien ha expresado: "Tampoco estás asesinando a nadie por hacer un 'simpa' un día". "Me parece muy mal lo que estáis diciendo", ha respondido Del Val.

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