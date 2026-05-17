Juan del Val carga contra 'Top Gun' y el "entrecejo" de Tom Cruise: "La gente lo tiene que mirar con detenimiento"

El escritor ha expresado en La Roca que esta película "no es mala" sino "horrorosa": "Es un tipo que no puede ser más guapo, pero de repente dices '¿es unicejo?".

Este 2026 se cumplen 40 años de una de las películas más conocidas del aclamado actor Tom Cruise: 'Top Gun', donde el intérprete da vida al joven piloto Maverick Mitchell, que forma parte de una prestigiosa escuela aérea.

En La Roca, Marta Critikian aseguraba no soportar al protagonista: "Yo esta película no la he visto y no la voy a ver. Yo no puedo fomentar que Tom Cruise gane dinero a mi costa, con la manía que le tengo".

Con motivo de su 40 aniversario, esta película se vuelve a proyectar en los cines, algo que ha sido comentado en el plató. "Yo ya la he visto yo por ti 100.000 veces", expresaba Nuria Roca.

Por su parte, Juan del Val asegura que esta película "no es mala" sino "horrorosa": "Hablando del tiempo, hay una cosa en 'Top Gun' que la gente tiene que ver con detenimiento, que es el entrecejo de Tom Cruise". "Y los dientes", añade la presentadora.

"Es un tipo que no puede ser más guapo, pero de repente, tú estás viendo la película y es que es espantosa. No puedes aguantarla, espantosa. Pero aparte de eso, de repente, miras y dices, pero ¿qué es? Es unicejo", expresa del Val.

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