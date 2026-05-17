Berni Barrachina, tras escuchar a Juan del Val hablar de lo que sucedió en el Mundial de 1986: "Esta turra se me ha hecho más larga que Eurovisión"

Los colaboradores de La Roca han bromeado tras escuchar al escritor hablar de todo lo que sucedió en el torneo internacional de fútbol hace 40 años.

En La Roca han comprobado todo lo que cumple en 2026 40 años, como es el caso de la película Top Gun o el despegue del transbordador Challenger. Ahora bien, cuando se le ha preguntado a Juan del Val que evento futbolístico cumplía también su cuarta década, el escritor no ha dudado.

"Es el Mundial de México, campeón del mundo Argentina con Maradona después de un partido mítico contra Inglaterra en plena guerra de los Malvinas y dos goles de Maradona. La mano de dios y la mejor jugada de la historia del fútbol", ha aseverado.

"En ese Mundial Butragueño marcó cuatro goles a Dinamarca en un partido histórico y luego nos eliminó Bélgica en penaltis porque falló el penalti Eloy", ha proseguido.

Cuando ha terminado de narrar lo sucedido en el Mundial del 86, los colaboradores de La Roca han comenzado a bromear sobre él. "Yo pensé que no te acordabas de nada de antes de tener 20 años", le ha espetado Sara Ramos. "Esta turra se me ha hecho más larga que Eurovisión", ha apuntado Berni Barrachina.

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