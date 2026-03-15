España no busca soldados: los perfiles más buscados para el rearme europeo para dejar de depender de Trump y de EEUU

Europa está buscando profesionales cualificados en la industria del metal, teniendo como objetivo a los técnicos superior en sistemas electrotécnicos y también técnicos de mecanizados. Les ofrecen más de 2.000 euros netos al mes.

Europa busca rearmarse. Busca dejar de depender de la industria armamentística de Trump y de Estados Unidos. Y, para ello, no quieren soldados. Quieren técnicos. Quieren personal cualificado en la industria del metal para quien hay además un buen contrato esperando.

Así ha informado de ello Rafa Rodrigo en La Roca, que habla de que se están buscando perfiles de técnicos superior en sistemas electrotécnicos y también técnicos de mecanizados.

Aunque el dinero ya fluye hacia los fabricantes no se puede operar sin técnicos. Para atraerlos, el sector ha mejorado las condiciones y ofrece sueldos de más de 2.000 euros netos al mes.

Además, les pone en la mesa seguros de vida, coberturas por incapacidad y complementos de jubilación.

Por tanto, y aunque parezca justamente lo contrario, España no busca soldados. España busca personal cualificado en la industria del metal.

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