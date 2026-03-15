Ahora

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Sigue la última hora y los resultados de los comicios, en directo

Lo que quieren en defensa

España no busca soldados: los perfiles más buscados para el rearme europeo para dejar de depender de Trump y de EEUU

Europa está buscando profesionales cualificados en la industria del metal, teniendo como objetivo a los técnicos superior en sistemas electrotécnicos y también técnicos de mecanizados. Les ofrecen más de 2.000 euros netos al mes.

Europa busca su independencia de EEUU

Europa busca rearmarse. Busca dejar de depender de la industria armamentística de Trump y de Estados Unidos. Y, para ello, no quieren soldados. Quieren técnicos. Quieren personal cualificado en la industria del metal para quien hay además un buen contrato esperando.

Así ha informado de ello Rafa Rodrigo en La Roca, que habla de que se están buscando perfiles de técnicos superior en sistemas electrotécnicos y también técnicos de mecanizados.

Aunque el dinero ya fluye hacia los fabricantes no se puede operar sin técnicos. Para atraerlos, el sector ha mejorado las condiciones y ofrece sueldos de más de 2.000 euros netos al mes.

Además, les pone en la mesa seguros de vida, coberturas por incapacidad y complementos de jubilación.

Por tanto, y aunque parezca justamente lo contrario, España no busca soldados. España busca personal cualificado en la industria del metal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Castilla y León, en directo | El PP lidera, Vox se dispara y el PSOE sufre un batacazo con el 10% del voto escrutado
  2. Netanyahu publica un vídeo para demostrar que está vivo tras las amenazas de muerte de Irán: "¿Quieres contar mis dedos?"
  3. Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
  4. Detenido un hombre acusado de asesinar a su pareja en Pedreña (Cantabria)
  5. El círculo vicioso de la dermatología que ahoga a la sanidad pública: más pacientes, más privada y más profesionales compaginando
  6. El infierno de vecinos acosados por un fondo buitre para que abandonen sus casas: "Hay quienes se están yendo porque no aguantan la presión"