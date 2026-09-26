Andrea Levy, sobre una posible propuesta para Maricarmen: "Creo que el Ayuntamiento pondrá encima de la mesa que el alquiler sea del 40% de su renta"

La 'popular' ha puesto un ejemplo para explicar cómo funcionaría esta fórmula: "Es decir, si Maricarmen tiene una renta de 1.600 euros, que creo que es la que tiene ahora, estaríamos hablando de entre 600-700 euros de renta".

Los abogados de Maricarmen, la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión, propietaria de la vivienda, y el Ayuntamiento de Madrid se reunirán este lunes para intentar buscar una salida a la situación de la mujer de 87 años tras su desahucio. Andrea Levy, concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, ha explicado en La Roca qué propuesta podría plantear el Consistorio durante ese encuentro.

Según Levy, Urbagestión habría ofrecido el viernes que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la vivienda a través de uno de sus programas, el Programa ReViVa, aunque esta opción no sería posible debido a que el inmueble tiene una hipoteca vigente.

La alternativa que podría plantearse ahora pasa por la mediación entre las tres partes: la anciana, Urbagestión y el Ayuntamiento. La concejala considera que el Consistorio podría poner sobre la mesa una propuesta similar a la que se aplica en el Plan ReViVa: que la renta que tenga que pagar Maricarmen se adapte a sus ingresos.

"Yo lo que creo que va a pasar es que la propuesta que puede plantear el Ayuntamiento, que va a poner el Ayuntamiento encima de la mesa, es la misma que plantea para el Plan. Y es que el alquiler que Urbagestión deba cobrar a Maricarmen sea del 40% de su renta", ha señalado.

Levy pone un ejemplo para explicar cómo funcionaría esta fórmula: "Es decir, si Maricarmen, para entendernos, tiene una renta de 1.600 euros, que creo que es la que tiene ahora, estaríamos hablando de entre 600-700 euros de renta".

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha explicado que estas son las condiciones que habitualmente contempla ese servicio de intermediación de alquileres, aunque todavía está por ver si la empresa propietaria acepta la propuesta. "Veremos si Urbagestión lo acepta", ha afirmado.

La 'popular' también ha recordado que esta mujer llevaba tiempo pagando alrededor de 500 euros de alquiler, por lo que la propuesta supondría una cantidad superior a la que venía abonando.

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