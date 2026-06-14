Joaquim Bosch, sobre Plus Ultra y Zapatero: "Hay indicios para abrir un proceso judicial, pero no significa que vaya a haber juicio y condena"

Bosch recuerda que cualquier posible condena requiere "una prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia" y que, además, esas pruebas deben haberse obtenido de forma legal.

El magistrado Joaquim Bosch analiza en La Roca las últimas informaciones que salpican a José Luis Rodríguez Zapatero y destaca la importancia de todo lo extraído del teléfono móvil que forma parte de la investigación y cuya validez ha sido cuestionada por la defensa del expresidente: "Es una prueba muy importante. Sin eso, la causa seguiría adelante, pero puede quedar bastante coja y afectar al contenido de lo que vaya a tramitarse".

"Hay indicios suficientes, tanto en el caso Plus Ultra como en el caso de las joyas, para que se abra un proceso judicial", afirma. No obstante, añade que "esto no significa ni que se vaya a realizar un juicio ni mucho menos que necesariamente haya una condena".

Bosch recuerda que cualquier posible condena requiere "una prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia" y que, además, esas pruebas deben haberse obtenido de forma legal. Por ello, cree que es "comprensible que la defensa de Zapatero pida diligencias para aclarar si ese volcado del teléfono es una prueba lícita"

La extracción de los datos se realizó en EEUU donde los estándares legales son distintos a los europeos, recuerda Bosch. "La policía fronteriza puede, sin autorización judicial, acceder a los datos de un teléfono y esto en el ámbito europeo y desde luego en España no sería admisible", explica.

El magistrado considera poco probable que las diligencias solicitadas afecten a la comparecencia prevista del expresidente. "No creo que la comparecencia de Zapatero a estas alturas ya se retrase", insiste.

El juez ha solicitado información a las autoridades de EEUU y la defensa quiere ampliar esa petición para saber si existió autorización judicial para el volcado del dispositivo, cómo se practicó y poder acceder a los propios datos extraídos, explica: "Si solo tenemos un documento con lo que dice la policía norteamericana no es lo mismo que acceder a los formatos".

"Por ejemplo, en el caso Koldo se incautaron los dispositivos de Koldo García. El juez encargó una pericial designada judicialmente, pero la defensa de Cerdán hizo también un informe pericial, accediendo a esos datos, argumentando que pudo haberse manipulado esos datos. Eso es contradicción. Eso es posibilidad de defensa", añade.

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