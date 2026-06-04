¿Puede ser imputado el PSOE por el caso Leire? "Sí, si se dan una serie de requisitos": la explicación del magistrado Joaquim Bosch

El magistrado Joaquim Bosch responde en este vídeo también a la pregunta de si Sánchez será o no llamado a declarar como imputado y la respuesta del magistrado es clara. En el vídeo, todos los detalles de su análisis jurídico.

El magistrado Joaquim Bosch, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, señala que el sumario del caso Leire confirma todo lo que habíamos visto en las resoluciones del juez instructor Santiago Pedraz: "Hemos visto todos los elementos que no son gratuitos en el auto de Pedraz, sino que se basan en conversaciones, en grabaciones, en reuniones que han quedado registradas, en agendas donde hay datos muy concretos, en movimientos económicos, en pagos, etc. Es decir, que hay una confirmación más que suficiente de que hay motivos para que haya un proceso".

De este modo, rechaza que en este caso sea "ninguna campaña del Poder Judicial para derribar un Gobierno, sino que hay datos incriminatorios, indicios de delito y un juez instructor, cuando llega esto a su mesa, no puedo mirar hacia otro lado ni puede meterlo en un cajón, sino que hay que investigar porque así lo manda nuestro ordenamiento jurídico".

Con todo esto, la pregunta de Antonio García Ferreras es clara: "¿Crees que el Partido Socialista puede ser imputado como persona jurídica como están diciendo algunos expertos?". Y la respuesta es igualmente clara: "El PSOE puede ser imputado si se cumple una serie de requisitos".

Esto es, según explica el magistrado, "lo fundamental será determinar y confirmar indiciariamente si es cierto que Santos Cerdán y los otros investigados utilizaron la estructura del PSOE para perpetrar presuntamente estos delitos y esto debe complementarse, además, con el otro dato relevante de si el partido tenía implantados, como marca la ley, unos instrumentos de prevención del delito que pudieran impedir todas estas dinámicas que se están investigando".

Por eso, según el auto del juez Pedraz, una de las muchas cosas que requería era que el partido aportara ese plan de prevención del delito al que está obligado por la ley y qué efectividad y qué grado de cumplimiento tenía.

Por otro lado, en cuanto a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, subraya que para que sea imputada "deben concurrir elementos e indicios que vayan más allá de esos contactos con Leire Díez, que efectivamente pueden llevar a valoraciones políticas o periodísticas".

Pero, tal como detalla Bosch, "jurídicamente se debería acreditar la existencia de indicios de que la directora general de la Guardia Civil formaba parte de esa trama para intentar influir, en este caso en cargos de la Guardia Civil, para torpedear actuaciones judiciales, y que sus decisiones dentro de la Guardia Civil llevaron precisamente a complementar la finalidad presuntamente delictiva".

Y para ello, por ejemplo, señala el experto, "será especialmente relevante el análisis de los expedientes que se abrieron sobre información reservada a miembros de la Guardia Civil por presuntamente filtrar datos. Se tendrá que ver si esa era una actuación arbitraria, absolutamente injustificada, o si pudo ser una actuación para presionar a miembros de la UCO".

De este modo, insiste en que es importante conocer más datos porque "los meros contactos con Leire Díaz que hemos conocido no serían suficientes para que pueda haber una investigación contra ella".

¿Puede Pedro Sánchez ser llamado a declarar como testigo?

Otra de las grandes preguntas es si Pedro Sánchez tendrá que declarar o no como testigo y el magistrado, en este sentido, es claro y matiza: "Hay una cosa que nunca debemos olvidar y es que en los informes policiales, en este caso los de la UCO o los de la UDEF o cualquier órgano de policía judicial, lo que es relevante para la investigación son los datos verificables, en este caso los indicios, agendas, conversaciones, grabaciones de reuniones, movimientos económicos, documentos de todo tipo...".

De modo que, tal como explica Bosch, "las valoraciones que hace la Policía Judicial evidentemente no vincula al juez instructor. Las teorías, las hipótesis, las frases llamativas.... todo lo que sean especulaciones de tipo policial es lógico que estén en los informes, pero eso no vincula al juez intructor y por eso en la resolución de Pedraz de eso, al menos hasta ahora, no tenemos nada".

Contestando de lleno a la pregunta sobre si Pedro Sánchez puede ser o no llamado a declarar, el magistrado responde contundente: "Con lo que conocemos, no hay datos indiciarios que puedan llevar a poder sostener una imputación contra contra Pedro Sánchez, veremos lo que ocurre en el futuro, pero ahora mismo no hay ningún dato que lo conecte directamente. El hecho de que aparezcan conversaciones de imputados no es relevante".

De hecho recuerda el caso de Rajoy, que apareció en el caso Kitchen en muchas conversaciones entre los imputados y nunca fue llamado como imputado y solo fue como testigo para el juicio.

Obviamente, y volviendo al caso de Pedro Sánchez, señala el magistrado, "siempre es más posible que te llamen como testigo que como imputado". Porque "como imputado tendría que plantearse una exposición al Tribunal Supremo. Como testigo no basta que sea presidente del Gobierno o secretario general del partido para que te llamen, sino que tendría que haber algunos datos más para que podamos presumir que Pedro Sánchez tiene conocimiento de cuestiones que deban ser aclaradas en el procedimiento", explica.

Por eso, concluye Bosch, "el juez tendrá que valorar con lo que hay y con lo que surja, si puede aclarar cuestiones como testigo Pedro Sánchez". En el vídeo, al completo su intervención.

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