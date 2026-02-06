Ahora

en al rojo vivo

Cantera, contundente contra Alfonso Serrano tras negar las acusaciones de acoso sexual al alcalde de Móstoles: "Lo del PP no tiene nombre"

La analista compara la reacción del PSOE ante el caso Paco Salazar, que acabó actuando "con contundencia", con la respuesta del PP, muy criticada por su gestión: "Lo que acaba de hacer Alfonso Serrano es absolutamente inadmisible".

Cantera

Las nuevas denuncias por presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles y la reacción del Partido Popular ante estos hechos han reabierto el debate sobre el acoso en la política y la forma en que los partidos gestionan este tipo de casos.

Zaida Cantera, exdiputada y exvicepresidenta de la delegación española en la OTAN, se ha pronunciado sobre las denuncias internas en el PSOE, en referencia al caso de Paco Salazar. "Fui una de las primeras en criticar cómo actuó el Partido Socialista en ese momento, pero también es cierto que después reaccionó con contundencia, aplicando un protocolo que, además, se ha ido perfeccionando con el tiempo", ha señalado.

En cuanto a la actuación del Partido Popular, Cantera ha sido especialmente dura. "Lo que ha hecho el Partido Popular no tiene nombre. Lo que acaba de hacer Alfonso Serrano es absolutamente inadmisible", ha afirmado.

Cantera ha subrayado que grabar es, en muchos casos, una herramienta de defensa ante la falta de credibilidad que se concede a las denunciantes. "Es vuestra palabra contra la suya. Se os acusa de querer perjudicar a un hombre, de ser unas trepas o unas quejicas. Por eso tenéis que grabar: porque es la única forma de protegeros", ha concluido.

