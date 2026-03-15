En La Roca, ha puesto dos casos en los que la inteligencia artificial de Elon Musk metió la pata. En uno, confundió un ataque de Israel a Beirut en 2004 con las Fallas; en otro, desmintió la muerte del sumo pontífice.

Jesús Espinosa ha hablado en La Roca de la inteligencia artificial. Más concretamente, de Grok, de cómo la IA de Elon Musk verifica, o todo lo contrario, ciertas informaciones en la red social X. Para ello ha puesto dos casos concretos que tienen que ver con las Fallas y con el papa Francisco.

"No hay que fiarse de todo lo que te cuenta la IA. Es una herramienta que puede ayudar verificar contenidos pero mete unos gazapos de mucho cuidado", ha dicho Espinosa.

El primero de los casos ni siquiera es actual: "Hay un vídeo viral de un misil impactando de lleno en un edificio. Humareda, gente corriendo... es antiguo. Es un ataque de Israel a Beirut en 2024".

"Grok ha respondido que no tiene nada que ver con Israel. Que eso es Valencia en las Fallas", ha explicado Espinosa.

Y luego, el 21 de abril de 2025: "EFE informa de la muerte del papa Francisco. Murió ese día, lo conocimos todos los medios a la vez porque un cardenal dio un mensaje en directo".

"Los usuarios preguntaron a Grok si había muerto. Y respondió que no. Que no se confirma, que está vivo y en activo y que tenía eventos programados. La IA desmintió la muerte del papa cuando había muerto y estaba confirmada", ha expuesto.

En ese sentido, ha avisado sobre los riesgos de la IA: "Los expertos alertan a la hora de la verificación de contenidos. No es tanto blanco o negro, pero siempre tienes que tener dos dedos de frente para saber que lo que te responde puede ser falso".

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