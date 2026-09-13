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Carlos E. Cué señala el "gran problema" que ha tenido España en la crisis migratoria en Ceuta: "De espionaje en Marruecos"

El periodista ha recalcado que España debe saber lo que pasa en el país vecino porque otra situación "nos deja vendidos".

Carlos E. Cué señala el "gran problema" que ha tenido España en la crisis migratoria en Ceuta: "De espionaje en Marruecos"

La desclasificación de los documentos secretos sobre la crisis migratoria en Ceuta no parece haber alterado la opinión de la gran mayoría de españoles sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma, algo que comprende Carlos E. Cué.

"Creo que en un mundo tan polarizado como el que vivimos hay muchísima gente, seguramente muchísima gente que nos está viendo, que ya tiene la posición fijada y muchísima más gente, da igual lo que le digas, dirá que es culpa del Gobierno y muchísima gente, da igual lo que digas, dirá que es culpa del CNI o que es culpa de otros", ha señalado el periodista en La Roca.

Para él, la "realidad objetiva" es que ha habido un "fallo multiorgánico" dado que es evidente que "mucha gente ha fallado" cuando entran 72.000 personas de manera irregular.

Y uno de los fallos, según Cué, es la falta de "ojos en Marruecos": "Yo creo que el gran problema que hemos tenido claramente es de espionaje en Marruecos. Tenemos que saber lo que pasa en Marruecos, porque si los marroquíes les pasa como les ha pasado otra vez, no sabemos si voluntaria o involuntariamente que no controlan bien su frontera, nosotros estamos vendidos".

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