La nueva Ley de Vivienda no se está cumpliendo a rajatabla. No, al menos, con la comisión de agencia, que sigue enfrentando a propietarios e inquilinos ya que, como ha comprobado este programa, muchas agencias siguen intentando que sea el inquilino quien lo pague. "Es un fraude de ley", denuncia el abogado Emilio Díaz Rojas en La Roca, donde aclara que "no se está haciendo la vista gorda" con este tema.

Y Gonzalo Miró aprovecha para criticar la 'picaresca' de las agencias: "Durante años han intentado cobrárselo a las dos partes". "Y lo han intentado con éxito", aclara el colaborador.

"¿Qué debería hacer un inquilino que le está pasando esto?", pregunta Nuria Roca al experto. Puedes escuchar su respuesta en el vídeo principal de la noticia.