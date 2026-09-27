Las secuelas del calvario de Maricarmen: cuatro intentos de desahucio que han dejado huella en su salud

Los detalles Esta semana, cuando finalmente se produjo el lanzamiento, pudimos ser conscientes del deterioro que ha sufrido: necesita una silla de ruedas para moverse, su voz suena agotada y su aspecto físico ha cambiado notablemente.

Maricarmen, a sus 87 años, se mantuvo firme y digna hasta el último momento de su desahucio, defendiendo su derecho a permanecer en la casa en la que vivió durante 80 años. A pesar de no haber dejado de pagar ninguna renta, enfrentó cuatro intentos de desahucio que mermaron su salud. Durante el lanzamiento final, su deterioro físico era evidente: necesitaba una silla de ruedas, su voz estaba agotada y había perdido peso. A pesar de su lucha, fue desahuciada y ahora permanece ingresada, afirmando que su batalla servirá de lección para otros. Su historia resuena como un testimonio de resistencia y dignidad.

Hasta el último segundo de su desahucio, Maricarmen se mantuvo firme y digna. Delante de su familia, de nuestras cámaras y de cientos de personas que la alentaban desde la calle, esta mujer de 87 años nunca perdió las ganas de luchar por aquello que consideraba justo. "Me quedo en mi casa, llevo 80 años aquí, no he dejado de pagar ni una sola renta", defendía durante el último intento de desahucio. Una batalla que finalmente se produjo y que ha terminado dejando una huella evidente en su estado físico.

Porque los cuatro intentos de desahucio a los que se ha enfrentado en los últimos meses han ido haciendo mella en Maricarmen. Esta semana, cuando finalmente se produjo el lanzamiento, pudimos ser conscientes del deterioro que ha sufrido: necesita una silla de ruedas para moverse, su voz suena agotada y su aspecto físico ha cambiado notablemente.

Nosotros conocimos a Maricarmen el 15 de junio de 2024. Entonces, sonriente, nos abrió las puertas de su casa para enseñarnos un hogar lleno de recuerdos y contarnos su historia. Con el paso del tiempo, la presión por perder su vivienda comenzó a hacerle mella.

Este año empezamos a ver los primeros síntomas de ese desgaste: la silla de ruedas, una voz agotada, una mujer visiblemente más delgada y una mirada perdida evidencian el precio que ha tenido que pagar durante este largo proceso.

Un deterioro que también han percibido quienes la han acompañado durante estos meses y es que sus propios vecinos han visto cómo su estado físico empeoraba: "Tenía problemas de piernas y en la mandíbula que no le dejaban masticar.... y perdió mucho peso", explican.

Pese a su gran lucha en estos últimos cinco años, finalmente fue desahuciada y tuvo que abandonar la casa en la que llevaba ocho décadas y que guardaba los recuerdos de toda una vida. Ahora continúa ingresada: "No lo he logrado, defender mi casa. Pero he luchado para que los demás aprendan", afirma Maricarmen.

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