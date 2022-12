Canco Rodríguez, el invitado de La Roca de esta semana, tiene la gran suerte de coincidir en el programa con el gran 'mentalista' Nacho García, que lee su mente y la de todos los presentes en el plató (además de la de los telespectadores) de una manera magistralmente divertida.

¿Vosotros también decís cuando llegáis a casa de alguien y os pide disculpas por tenerla desordenada que la vuestra está peor, aunque sea mentira? Sí, Nacho García ya lo sabía. "Boom, la puñetera mente os estoy leyendo", le dice a sus compañeros que han levantado la mano, confesándose culpables, entre risas. También se siente identificado con esta afirmación el actor. "Impresionante", reconoce.

"Me dan miedo mis propios poderes", confiesa el 'mentalista', que no deja de sorprendernos. ¿Dudáis si "aprobar" se escribe con b o con v? ¿Cuando tenéis mucha hambre abrís el microondas aunque aún le falten diez segundos para terminar? ¿Cuando estáis en el ascensor y escucháis que alguien se aproxima, pulsáis el botón de cerrar puertas? Pues... no sois los únicos. Y Nacho García, también lo sabía.