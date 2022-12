La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella llega una de las tradiciones españolas más arraigadas: la Lotería de Navidad, momento en el que todos depositamos nuestras ilusiones y esperanzas y también, por qué no decirlo, parte de nuestros sueldos, o al menos, así lo hacen los colaboradores de La Roca.

"Yo me gastaré lo que me digan mi padre y mi madre, que de hecho, se lo he recordado ahora mismo y ya me han dicho, 'nena, tráeme de Madrid'", comenta María Peláe. "Yo me he gastado todo lo que he ganado. Tengo lotería de todas partes de España, tengo tres décimos de Doña Manolita, pero porque este año me va a tocar", dice confiada Sara Ramos. Gonzalo Miró tampoco se queda atrás. "Me he gastado unos 400 o 500 euros", confiesa.

Pero a todo hay que ponerle un límite y esta es la norma para comprar lotería que sigue el humorista Nacho García. "Yo compro en los sitios en los que si toca y no he comprado yo, me voy a enfadar. Por ejemplo, la del programa, la compro, porque si toca y yo no he comprado, te quemo el programa", reconoce.

Bernat Barrachina hace una hora y media de cola en Doña Manolita en el mes de octubre para llevarse pronto sus décimos a casa. "Mi familia está deseando que compre yo, porque si no, les trae mala suerte".

Sin embargo, Juan del Val no compra ni uno solo. "Me ahorro tiempo y dinero", afirma. Pero su actitud es muy diferente a la de Nuria Roca. "Es verdad que hay un poquito de trampa porque Nuria se gasta, efectivamente, unos 400 o 500 euros".