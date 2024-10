Nuria Roca y Juan del Val conmemoran hoy sus 24 años de casados. Para 'festejar' este emotivo aniversario, la presentadora y el periodista comparten en La Roca su álbum de bodas, donde se encuentran imágenes que hasta ahora habían permanecido en la intimidad del matrimonio.

Entre las fotografías más llamativas se encuentran las de una joven Nuria Roca atendiendo a los medios de comunicación que se congregaron ese día a las puertas de la finca. "Salimos a la puerta porque había prensa y dijimos: 'Hola, muy buenas tardes, ya nos hemos casado'", explica la presentadora.

Asimismo, Nuria Roca comenta en este vídeo que se vistió de novia, pero que no tuvo una boda tradicional como tal. "Iba de novia, pero no me casé por la Iglesia", desvela la periodista, quien se casó por lo civil. Sin embargo, eso no impidió que llevara velo y vestido blanco.

Otro de los detalles de las fotografías que llama la atención es la tarta de boda: un pastel de casi seis pisos con unas figuritas que no gustaron nada a Nuria. "No los guardo y, además, me parecieron horrorosos. Nos pusieron unos osos de muñequitos", señala.

Descubre más detalles sobre la boda de Nuria Roca y Juan del Val en el vídeo de La Roca.