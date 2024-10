¡Nuria Roca y Juan del Val están de aniversario! Este seis de octubre cumplen 24 años de casados y Marta Critikian trae unas fotos muy especiales del día de su boda. "Son inéditas", comenta Juan del Val, ya que no han visto nunca antes la luz en televisión.

"¡Qué guapa!", espetan los colaboradores haciendo referencia al espectacular look que lucía Nuria Roca el día de su boda. Unas fotos en las que se le va radiante.

Sin embargo, a la presentadora no acaba de hacerle gracia y se 'enfada' con su marido en directo: "Una cosa es que tú, sin mi permiso, hayas cogido el álbum y lo hayas traído a la redacción, donde se hay reído de ese álbum de fotos antiguo, y otra cosa es esto". "No habrás traído el VHS, ¿no?", pregunta a Juan del Val, ya que en esas cintas hay "hay gente conocida". "Tú no puedes publicar eso", le riñe la presentadora.

"Tú sales bien en todas las fotos", le halaga su marido, a lo que la presentadora responde que es todo natural, ya que "las fotos son en papel, por lo que no hay ni Photoshop, ni nada". Dale al play y no te pierdas estas imágenes inéditas sobre la boda de Nuria Roca y Juan del Val que han provocado el 'enfado' de la presentadora. ¡Cómo han cambiado!