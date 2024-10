Nuria Roca y Juan del Val celebran hoy, seis de octubre, 24 años de casados. Para conmemorar este día tan emotivo y romántico, la presentadora y el periodista abren su álbum de bodas y enseñan las fotografías que nunca vieron la luz.

"Vosotros habéis ido al salseo", comenta Nuria Roca tras ver las imágenes de su boda. Como se puede observar en el vídeo, aparecen en las fotografías grandes figuras, desde Enrique Ponce cantando, Paloma Cuevas, hasta fotos de la novia atendiendo a la prensa.

"Salimos a la puerta porque había prensa y dijimos: 'Hola, muy buenas tardes, ya nos hemos casado'", recuerda Nuria Roca con una sonrisa en la cara. Además, comenta que ella se visitó de novia, pero que no se casó por la Iglesia. "Yo me casé por lo civil", añade la presentadora de La Roca.

Por su parte, Juan del Val añade con un poco de humor que su presencia en su boda fue "irrelevante". "En esta boda, yo no tenía ninguna importancia. A mí no me reconocía nadie; ella era superfamosa en Valencia. Hasta tal punto que en el álbum que os he traído hay más fotos de mi suegro que de mí", apunta.

Descubre todos lo detalles de la boda de Nuria Roca y Juan del Val en el vídeo de La Roca.