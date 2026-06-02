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Calabria conmocionada

Cuatro migrantes mueren y otro sufre graves heridas tras ser quemados vivos en su coche en Italia

Los detalles Las primeras investigaciones apuntan a que los dos agresores los llevaron a recoger fresas por unos pocos euros y después les exigieron cinco euros a cada uno por el viaje. Los trabajadores agrícolas se habrían rebelado.

Cuatro migrantes mueren y otro sufre graves heridas tras ser quemados vivos en su coche en Italia

Italia está completamente horrorizada tras ver las imágenes del último crimen en Calabria. Porque dos hombres han encerrado en su coche a cinco migrantes, temporeros de la fresa, y les han prendido fuego. Cuatro han muerto tras quemarse vivos; una quinta persona ha sobrevivido, pero presenta quemaduras en todo su cuerpo.

Este terrible crimen ha quedado registrado gracias a una cámara de seguridad de una gasolinera. Se ve perfectamente cómo dentro del vehículo hay cinco personas: cuatro de origen pakistaní y un afgano. Fuera, hay otras dos personas que tratan de impedir que salgan. Han cerrado el coche, han bloqueado las puertas y no han dudado en prenderle fuego.

Tienen un único objetivo: quieren quemarlos vivos. En pocos segundos, el humo empieza a formarse en la parte posterior y, rápidamente, una potente llamada envuelve el vehículo.

Este espeluznante asesinato ha sucedido en Calabria, al sur de Italia. Solo uno de los migrantes ha salvado la vida, aunque ha sufrido quemaduras en varias partes de su cuerpo. "Echó gasolina dentro del coche", recuerda.

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Logró romper una de las ventanillas y escapar. Sus cuatro compañeros no lo consiguieron, han muerto calcinados.

Las primeras investigaciones apuntan a que los dos agresores, también de origen pakistaní, los llevaron a recoger fresas por unos pocos euros y después les exigieron cinco euros a cada uno por el viaje. Los trabajadores agrícolas se rebelaron y fue entonces cuando decidieron asesinarlos de esta cruel forma.

Los dos agresores ya han sido localizados y arrestados. Se les imputan cargos de homicidio agravado múltiple.

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